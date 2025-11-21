ФСБ показала кадры предотвращения теракта на железной дороге в Краснодаре
ФСБ России опубликовала видео задержания гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта на железнодорожных путях в Краснодаре. Запись опубликовал Центр общественных связей ФСБ.
На кадрах виден мужчина с рюкзаком, который идет по тротуару. За ним на машине приезжает группа бойцов спецподразделения ФСБ. Они догоняют мужчину, кладут его на землю, надевают наручники и сажают в служебный автомобиль.
По информации ФСБ, задержанного завербовали сотрудники украинских спецслужб. Подрыв железной дороги был необходим, чтобы сорвать график перевозок военной техники и вооружений в зону спецоперации, уточнили в российском ведомстве.
У задержанного изъят телефон, где сохранилась переписка с куратором. Кроме того, обнаружен тайник с самодельным взрывным устройством, которое мужчина хотел подложить на пути.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). По указанной статье задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.