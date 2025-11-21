На Кубани задержан подозреваемый в подготовке подрыва железнодорожных путей

Гражданин Украины, проживающий на территории Краснодарского края, подозревается в подготовке террористического акта на железной дороге с целью срыва поставок военных грузов в зону СВО. Об этом сообщает краснодарское управление ФСБ России.

По данным правоохранительных органов, гражданин Украины был завербован украинскими спецслужбами при общении в социальной сети, запрещенной в РФ. Представитель украинских спецслужб дал молодому человеку задание подорвать железнодорожные пути, чтобы воспрепятствовать перемещению военной техники и вооружений в зону специальной военной операции. Действия гражданина Украины были пресечены российскими силовиками.

Задержанный признал вину и пояснил, что получил от куратора данные о месте тайника, где находится самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва путей. Взрывное устройство изъято. Гражданин рассказал, что в целях конспирации куратор требовал удалить переписку, тем не менее в его телефоне обнаружены данные об общении с представителем украинских спецслужб.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой части статьи о терроризме — 20 лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар