Банк «Санкт-Петербург» снизил чистую прибыль по МСФО за девять месяцев на 11%

По итогам девяти месяцев текущего года чистая прибыль ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» по МСФО составила 33,4 млрд рублей — на 11,1% ниже аналогичного показателя за январь-сентябрь 2024 года (37,6 млрд рублей). При этом за III квартал этого года прибыль кредитной организации снизилась до 8,8 млрд руб. против 13,3 млрд руб. годом ранее, следует из опубликованной финансовой отчетности банка.

В то же время, несмотря на снижение чистой прибыли, кредитный портфель банка за девять месяцев 2025 года вырос на 26,9% и достиг 953,4 млрд руб. на 1 октября. Уточняется, что основной вклад в динамику внес корпоративный сегмент — его портфель увеличился на 30,5%, до 767,1 млрд руб. Розничный кредитный портфель прибавил 14,2% и составил 185,6 млрд рублей, в том числе за счет роста ипотечного кредитования.

По состоянию на 1 октября 2025 года средства клиентов банка составили 856,4 млрд рублей — на 19,7% больше, чем на 1 января 2025-го. Рост обеспечили как корпоративные клиенты (+30,4% — до 364,3 млрд руб.), так и розничные (+12,7% — до 492,1 млрд рублей).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что по РСБУ с начала года банк «Санкт-Петербург» сократил чистую прибыль на 16,9%.

Андрей Цедрик