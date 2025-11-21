В Ярославской области отменили налоговую льготу сельхозпроизводителям

В Ярославской области отменили льготу по налогу на имущество для сельхозпроизводителей. Изменения в региональный закон, внесенные губернатором, 21 ноября приняла Ярославская областная дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

От налога были освобождены сельскохозяйственные товаропроизводители, у которых доходы от этого вида деятельности составляли не менее 70%.

«С 1 января мы вносили изменения и предоставляли льготу именно в отношении нового недвижимого имущества сроком не более пяти лет, чтобы простимулировать обновление основных фондов. В то же время крупные селихозтоваропроизводители, которые в основном пользовались льготой, это "Возрождение", "Волжанин", "Ярославский бройлер ", "Красный Маяк", перешли на уплату единого сельхозналога. То есть выбрали для себя более льготный режим налогообложения, в соответствии с которым не будут уплачивать налог на имущество»,— сказал на заседании профильного комитета министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

Кроме того, тем же законом была отменена льгота сельхозпроизводителям по транспортному налогу. Как пояснил Алексей Долгов, аналогичная льгота введена федеральным законодательством. Всего, как указано в пояснительной записке, изменение регионального законодательства о льготах повлечет увеличение доходов областного бюджета около 90 млн руб.

Антон Голицын