Запущено реверсивное движение после схода поезда на ВСЖД

Открыто движение поездов по одному пути на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД). Задержанные в результате схода локомотива пассажирские поезда отправляются по своим маршрутам, сообщили в ВСЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», сход локомотива и вагонов с углем произошел на 4565-м км перегона Алзамай — Облепиха в Иркутской области в ночь на 21 ноября. В результате инцидента никто не пострадал. В Восточном межрегиональном СУТ СКР сообщили, что предварительная причина схода железнодорожного состава — посторонний предмет на путях, оставленный работниками. Ущерб оценивается в 1 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).

Михаил Кичанов