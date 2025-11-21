В Приангарье сошли с рейсов локомотив и вагоны с углем из-за предмета на путях

Сход локомотива и вагонов с углем произошел на 4565 км перегона Алзамай — Облепиха в Иркутской области в ночь на 21 ноября. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, пострадавших нет, производятся восстановительные работы. Пять пассажирских поездов задерживаются по направлениям Владивосток — Москва, Чита — Москва, Иркутск — Абакан, Иркутск — Красноярск и Иркутск — Тайшет.

В Восточном межрегиональном СУТ СКР сообщили, что предварительная причина инцидента — посторонний предмет на ж/д путях, оставленный работниками. Ущерб оценивается в 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).

Александра Стрелкова