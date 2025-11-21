Экс-полицейский дал показания против редактора Ura.ru Аллаярова по делу о взятке

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга заслушали показания экс-полицейского и дяди Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки должностному лицу. Бывший сотрудник полиции Андрей Карпов, обвиняемый в получении взятки, признал, что передавал оперативные сводки Денису Аллаярову для публикации материалов на портале Ura.ru, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, по версии следствия, дядя журналиста Ura.ru Дениса Аллаярова, Андрей Карпов передавал ему оперативные сводки, работая в должности начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу.

Общая сумма взятки, как следует из показаний, составила 120 тыс. руб. По утверждению Андрея Карпова, их племянник передавал частями по 20 тыс. руб., такую сумму установил сам Денис Аллаяров. Деньги он перечислял на карту мамы Андрея Карпова, своей бабушки или на карту жены Карпова. Сам обвиняемый вину не признает, утверждая, что средства были помощью бабушке.

По показаниям Андрея Карпова, сводки он передавал с апреля 2024 по апрель 2025 года, а затем был уволен в результате служебной проверки. Однако в более ранних показаниях, зачитанных на суде, указывалось, что Денис Аллаяров попросил его делиться сведениями о резонансных делах, когда они встретились в Историческом сквере на Дне города в августе 2024 года.

Как указывает сторона защиты, Андрей Карпов несколько раз менял показания, в частности, изначально в них фигурировала сумма в 20 тыс. руб. На суде он заявил, что противоречий в показаниях не видит, а про еще 100 тыс. взятки вспомнил только в ходе допросов.

Следующее заседание по делу пройдет 27 ноября. На нем будут допрошены еще три свидетеля.

На время судебного разбирательства Денис Аллаяров, обвиняемый по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), находится в СИЗО. Андрей Карпов, обвиняемый по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), находится под домашним арестом.

Анна Капустина