Первые гибриды Geely EX5 EM-I начали появляться в дилерских центрах Петербурга

В дилерский центр Geely на Выборгском шоссе в Петербурге поступили новые гибридные кроссоверы EX5 EM-i. Для бренда это первый гибридный автомобиль, который марка официально вывела в продажу в России.

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Как уточняет AutoRun SPb, переднеприводный Geely EX5 EM-i оснащен гибридной системой параллельно-последовательного типа. Кроссовер может использоваться в двух режимах: в первом случае задействуется только электромотор, второй режим — гибридный, в нем дальность хода обеспечивается при помощи электромотора с подключением ДВС, который может передавать тягу на колеса или восполнять заряд батареи без привязки к зарядным станциям.

В дилерском центре «Аларм-Моторс» сообщили, что в первой партии в автосалоне ожидают более десяти машин Geely EX5 EM-i, а спрос на автомобиль будут формировать, в том числе, владельцы городских кроссоверов Geely, готовые пересесть на гибрид.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в автосалонах Петербурга стартовали продажи автомобилей новой прокси-марки Nordcross, которую ассоциируют с китайским брендом Geely.

Андрей Цедрик