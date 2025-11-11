Продажи кроссовера нового китайского бренда Nordcross 001 стартовали в Петербурге

В Петербурге стартовали продажи автомобилей новой прокси-марки Nordcross. Ее ассоциируют с китайским брендом Geely. Первый кроссовер Nordcross 001 представлен в дилерском центре на Исполкомской улице, сообщает AutoRun SPb.

Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

Nordcross — это новый бренд для петербургского рынка. Пока в городе на Неве его представляет только один дилер. Модель Nordcross 001 ранее была известна под названием Lynk&Co 09 — суббренда Geely, созданного совместно с Volvo.

Как отмечают автоэксперты, автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 254 л.с., автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что объем предложения по китайскому автомобильному бренду Tenet у дилеров в Петербурге превысил стоки марки Chery.

Андрей Цедрик