В ГУАД ждут судебных решений по оплате ремонта дорог в Нижнем Новгороде

В Главном управлении автодорог Нижегородской области (ГУАД) уклонились от ответа, почему учреждение не согласовало оплату более 800 млн руб. субподрядчикам банкротящегося ООО «Нижегородавтодор», выполнившим в этом году работы по ремонту дорог в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», три организации («Нижавтодорстрой», ДСК «Городецкая» и «Нижегороддорстрой») пытаются взыскать долги с бывшего генподрядчика, которому ГУАД ранее не согласовал оплату работ с казначейского счета — имевшиеся по госконтрактам средства использовали на другие цели.

В ГУАД сообщили, что деятельность юрлиц регламентируется нормами Гражданского кодекса РФ. «Договорные отношения между субъектами гражданских правоотношений должны быть урегулированы ими в рамках действующего законодательства», — сообщил госзаказчик по поводу требований субподрядчиков.

Что касается «Нижегородавтодора», попавшего в реестр недобросовестных поставщиков, с ним ГУАД расторг все госконтракты в одностороннем порядке. Госзаказчик подал к этой организации судебные иски на 391 млн руб. «Определениями суда счета ООО “Нижегородавтодор” арестованы», — добавили в ГУАД.

Иван Сергеев