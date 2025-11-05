Деньги не НАДа
Подрядчикам по ремонту дорог в Нижнем Новгороде задолжали 800 млн рублей
Три дорожно-строительные компании просят взыскать в общей сложности свыше 800 млн руб. задолженности с ООО «Нижегородавтодор» (НАД), одного из крупных нижегородских генподрядчиков. Эта организация сорвала строительные контракты, заключенные в 2022–2023 годах, и ушла в первую стадию банкротства. Текущие обязательства НАД по ремонту дорог в Нижнем Новгороде подхватили подрядчики из малого и среднего бизнеса. Однако регион не оплатил им часть ремонта: власти решили использовать средства казначейского счета НАД для оплаты по другим договорам, несмотря на арест счетов. По этому поводу в органах власти возник конфликт — в областном минфине утверждают, что счет НАД заблокирован не был. Не получившие оплату за дорожный ремонт подрядчики рискуют обанкротиться вслед за «Нижегородавтодором».
Арбитражный суд рассматривает иски на общую сумму 814 млн руб., поданные компаниями «Нижавтодорстрой», ДСК «Городецкая» и «Нижегороддорстрой» к генподрядной организации «Нижегородавтодор». Три истца пытаются взыскать задолженность за проведенный в этом году ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода, они работали как подрядчики НАД. В обеспечение их требований суд в октябре наложил арест на деньги, находящиеся на счетах генподрядчика. Также «Нижегородавтодору» временно запретили отчуждать движимое и недвижимое имущество.
По данным из картотеки арбитражных дел, решения об аресте счетов «Нижегородавтодора» по искам его подрядчиков не устроили власть. Участвующее в спорах министерство финансов Нижегородской области попросило разъяснений, сославшись на то, что бюджетное законодательство не предусматривает арестов денежных средств на лицевых счетах участников казначейского сопровождения. Однако судьи отказали минфину в разъяснениях, указав, что решения об аресте средств на счетах НАД ясные, четкие и однозначные.
НАД считался в Нижегородской области одним из крупнейших подрядчиков в сфере дорожного строительства, однако в последнее время эта компания стала проблемной.
Как писал «Ъ-Приволжье», в июле муниципальный заказчик Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде в одностороннем порядке расторг с НАД контракт на реконструкцию Ильинской улицы стоимостью 899 млн руб., заключенный еще в 2022 году.
По условиям договора автодорожную часть улицы надо было сдать в ноябре 2024 года. Затем Нижний Новгород сдвинул сроки на ноябрь 2026 года. Однако генподрядчик получил отрицательное заключение госэкспертизы на проект и не смог приступить к работам.
Также и областное Главное управление автодорог (ГУАД) из-за срыва сроков в сентябре разорвало с НАД госконтракт 2023 года по реконструкции участка дороги Тоншаево — Ошминское — Кодочиги с мостом через реку Пижму. Госзаказчик отказался от услуг НАД по пяти договорам, включая ремонты дорог в Сокольском, Ковернинском, Тоншаевском округе. «Нижегородавтодор» неоднократно был включен в реестр недобросовестных поставщиков. В начале сентября по многочисленным заявлениям контрагентов о долгах суд ввел в отношении НАД процедуру наблюдения (первая стадия банкротства).
Как выяснил «Ъ-Приволжье», три подрядчика НАД, выполнившие за него ремонт дорог в Нижнем Новгороде, не смогли получить более 800 млн руб. оплаты, несмотря на то, что их работы были приняты генподрядчиком.
Однако в областном ГУАД проблемной компании не подписали сведения об операциях с целевыми средствами — по этому реестру затем оплачивается работа соисполнителей госконтракта. В ГУАД оперативно не ответили на запрос о причинах частичной неоплаты ремонта дорог в Нижнем Новгороде.
Как рассказали источники в дорожной отрасли, госзаказчик решил расплатиться перечисленными «Нижегородавтодору» деньгами не с тремя субподрядчиками, а по другим, более поздним договорам, несмотря на то, что судебные приставы уже наложили арест на счета НАД. Когда руководство компании запросило в нижегородском минфине разъяснения о возможности перечисления средств с арестованного казначейского счета, заместитель министра финансов Софья Донская ответила, что это невозможно. После этого у замминистра возник конфликт с руководством региона. На совещании с губернатором руководству минфина было рекомендовано уволить госпожу Донскую с занимаемой должности. Сейчас она официально находится в отпуске.
Получить у нее комментарии не удалось. Телефон директора НАД Михаила Лепахина был отключен.
Минфин письменно отозвал ранее данные «Нижегородавтодору» пояснения о невозможности перечисления средств. Министр финансов Ольга Сулима подтвердила, что она не возражала против оплаты госконтрактов.
В областном минфине сообщили, что оплата НАД осуществлялась «в строгом соответствии с бюджетным законодательством» по согласованным с заказчиком платежным документам. «При этом перечисление средств производилось со счета НАД, который не находился под арестом»,— заключили в минфине, не уточнив, кому и сколько средств было перечислено из 800 млн руб.
Подавшие в суд на «Нижегородавтодор» подрядчики из-за неоплаты выполненных работ также оказались в трудной финансовой ситуации. У одной из дорожно-строительных компаний за просрочку по лизинговым платежам сейчас изымают грузовики-самосвалы.