Деньги не НАДа

Три дорожно-строительные компании просят взыскать в общей сложности свыше 800 млн руб. задолженности с ООО «Нижегородавтодор» (НАД), одного из крупных нижегородских генподрядчиков. Эта организация сорвала строительные контракты, заключенные в 2022–2023 годах, и ушла в первую стадию банкротства. Текущие обязательства НАД по ремонту дорог в Нижнем Новгороде подхватили подрядчики из малого и среднего бизнеса. Однако регион не оплатил им часть ремонта: власти решили использовать средства казначейского счета НАД для оплаты по другим договорам, несмотря на арест счетов. По этому поводу в органах власти возник конфликт — в областном минфине утверждают, что счет НАД заблокирован не был. Не получившие оплату за дорожный ремонт подрядчики рискуют обанкротиться вслед за «Нижегородавтодором».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд рассматривает иски на общую сумму 814 млн руб., поданные компаниями «Нижавтодорстрой», ДСК «Городецкая» и «Нижегороддорстрой» к генподрядной организации «Нижегородавтодор». Три истца пытаются взыскать задолженность за проведенный в этом году ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода, они работали как подрядчики НАД. В обеспечение их требований суд в октябре наложил арест на деньги, находящиеся на счетах генподрядчика. Также «Нижегородавтодору» временно запретили отчуждать движимое и недвижимое имущество.

По данным из картотеки арбитражных дел, решения об аресте счетов «Нижегородавтодора» по искам его подрядчиков не устроили власть. Участвующее в спорах министерство финансов Нижегородской области попросило разъяснений, сославшись на то, что бюджетное законодательство не предусматривает арестов денежных средств на лицевых счетах участников казначейского сопровождения. Однако судьи отказали минфину в разъяснениях, указав, что решения об аресте средств на счетах НАД ясные, четкие и однозначные.

НАД считался в Нижегородской области одним из крупнейших подрядчиков в сфере дорожного строительства, однако в последнее время эта компания стала проблемной.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле муниципальный заказчик Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде в одностороннем порядке расторг с НАД контракт на реконструкцию Ильинской улицы стоимостью 899 млн руб., заключенный еще в 2022 году.

По условиям договора автодорожную часть улицы надо было сдать в ноябре 2024 года. Затем Нижний Новгород сдвинул сроки на ноябрь 2026 года. Однако генподрядчик получил отрицательное заключение госэкспертизы на проект и не смог приступить к работам.

Также и областное Главное управление автодорог (ГУАД) из-за срыва сроков в сентябре разорвало с НАД госконтракт 2023 года по реконструкции участка дороги Тоншаево — Ошминское — Кодочиги с мостом через реку Пижму. Госзаказчик отказался от услуг НАД по пяти договорам, включая ремонты дорог в Сокольском, Ковернинском, Тоншаевском округе. «Нижегородавтодор» неоднократно был включен в реестр недобросовестных поставщиков. В начале сентября по многочисленным заявлениям контрагентов о долгах суд ввел в отношении НАД процедуру наблюдения (первая стадия банкротства).

Как выяснил «Ъ-Приволжье», три подрядчика НАД, выполнившие за него ремонт дорог в Нижнем Новгороде, не смогли получить более 800 млн руб. оплаты, несмотря на то, что их работы были приняты генподрядчиком.

Однако в областном ГУАД проблемной компании не подписали сведения об операциях с целевыми средствами — по этому реестру затем оплачивается работа соисполнителей госконтракта. В ГУАД оперативно не ответили на запрос о причинах частичной неоплаты ремонта дорог в Нижнем Новгороде.

Как рассказали источники в дорожной отрасли, госзаказчик решил расплатиться перечисленными «Нижегородавтодору» деньгами не с тремя субподрядчиками, а по другим, более поздним договорам, несмотря на то, что судебные приставы уже наложили арест на счета НАД. Когда руководство компании запросило в нижегородском минфине разъяснения о возможности перечисления средств с арестованного казначейского счета, заместитель министра финансов Софья Донская ответила, что это невозможно. После этого у замминистра возник конфликт с руководством региона. На совещании с губернатором руководству минфина было рекомендовано уволить госпожу Донскую с занимаемой должности. Сейчас она официально находится в отпуске.

Получить у нее комментарии не удалось. Телефон директора НАД Михаила Лепахина был отключен.

Минфин письменно отозвал ранее данные «Нижегородавтодору» пояснения о невозможности перечисления средств. Министр финансов Ольга Сулима подтвердила, что она не возражала против оплаты госконтрактов.

В областном минфине сообщили, что оплата НАД осуществлялась «в строгом соответствии с бюджетным законодательством» по согласованным с заказчиком платежным документам. «При этом перечисление средств производилось со счета НАД, который не находился под арестом»,— заключили в минфине, не уточнив, кому и сколько средств было перечислено из 800 млн руб.

Подавшие в суд на «Нижегородавтодор» подрядчики из-за неоплаты выполненных работ также оказались в трудной финансовой ситуации. У одной из дорожно-строительных компаний за просрочку по лизинговым платежам сейчас изымают грузовики-самосвалы.

Роман Кряжев