Директора Бугульминского драмтеатра обвиняют в хищении 855 тысяч рублей

Директор Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова Эльвира Сибгатуллина Челик арестована по обвинению в двух эпизодах мошенничества. Общий ущерб от ее действий составил 855 тыс. руб., сообщил «Ъ Волга-Урал» источник в силовых структурах.

Проверка прокуратуры выявила, что с сентября по декабрь 2023 года госпожа Сибгатуллина Челик вымогала у главного бухгалтера театра часть завышенных премий, переводя деньги на счет своей матери. Ущерб по первому эпизоду составил 255 тыс. руб. В ходе расследования обнаружился второй эпизод.

20 ноября экс-директора уволили в связи с утратой доверия. Она занимала должность с 2023 года, сменив Владислава Юдина, который был осужден по аналогичной статье за хищение 385 тыс. руб.

Анар Зейналов