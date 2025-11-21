Драма в драмтеатре

Директора Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова Эльвиру Сибгатуллину Челик арестовали по обвинению в двух эпизодах мошенничества в крупном размере. Проверка прокуратуры выявила, что руководительница вымогала у главного бухгалтера театра часть премий на общую сумму 255 тыс. руб., переводя деньги на счет своей матери. В ходе расследования обнаружился второй эпизод мошенничества. Источник «Ъ» уточнил, что общий ущерб оценивается в сумму свыше 855 тыс. руб. По требованию прокуратуры она уволена из-за утраты доверия. Это уже второй директор театра подряд, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителя Бугульминского драмтеатра обвиняют в мошенничестве

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Руководителя Бугульминского драмтеатра обвиняют в мошенничестве

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Общий ущерб от действий экс-руководителя Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова Эльвиры Сибгатуллиной Челик составил 855 тыс. руб., сообщил «Ъ Волга-Урал» источник в силовых структурах. Ранее суд отправил экс-руководителя учреждения в СИЗО. Ей предъявлены обвинения по двум эпизодам по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере»). Экс-директору грозит лишение свободы до шести лет.

Первоначально дело возникло после проверки Бугульминской городской прокуратуры исполнения бюджетного законодательства в театре. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан, в сентябре 2023 года госпожа Сибгатуллина Челик, используя служебное положение, пригласила в кабинет главного бухгалтера театра и сообщила, что той периодически будут начислены завышенные дополнительные выплаты, часть из которых необходимо будет передать директору в наличной либо безналичной форме посредством банковского перевода на абонентский номер, принадлежащий ее матери.

По данным прокуратуры, 29 сентября 2023 года бухгалтер получила единовременную выплату за третий квартал в размере 137 тыс. руб. 4 октября директор получила от бухгалтера 20 тыс. руб., которые та перевела на номер матери Сибгатуллиной Челик. Затем 19 декабря бухгалтеру выплатили 168 тыс. руб., на следующий день директор лично получила 35 тыс. руб. 29 декабря госпожа Сибгатуллина Челик получила от бухгалтера еще 200 тыс. руб. Всего по этому эпизоду ущерб составил 255 тыс. руб.

По результатам проверки прокуратуры материалы направили в следственные органы. Следственным отделом ОМВД России по Бугульминскому району было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выявили второй эпизод мошенничества, рассказал источник «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах.

Бугульминский государственный русский драматический театр им. А. В. Баталова Театр основан в конце XIX века комитетом попечительства народной трезвости и является одним из трех старейших в Татарстане. Имя народного артиста СССР Алексея Баталова присвоено театру в честь того, что именно здесь в 1942 году он впервые вышел на сцену — артист был эвакуирован в Бугульму вместе с матерью, актрисой Ниной Ольшевской.

20 ноября по требованию прокуратуры Эльвиру Сибгатуллину Челик уволили из-за утраты доверия, сообщили в прокуратуре республики. Как рассказали в надзорном ведомстве, директор наняла на работу в театре свою мать и поощряла ее выплатами «в завышенном размере по сравнению с остальными работниками».

Эльвира Сибгатуллина Челик занимала должность директора театра с 2023 года. На своем посту она сменила Владислава Юдина, который в июле 2025 года был осужден Бугульминским городским судом по аналогичной ч. 3 ст. 159 УК РФ к двум годам лишения свободы условно. Как установил суд, Юдин трудоустраивал в театр людей, которые фактически не работали, а начисленную им зарплату использовал в личных целях. Ущерб министерству культуры Татарстана составил более 385 тыс. руб., он был полностью возмещен.

Анар Зейналов