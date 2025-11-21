50-тысячного пассажира городской электрички поздравили в Ярославле

21 ноября в Ярославле поздравили 50-тысячного пассажира городской электрички. Представители Северной железной дороги, правительства Ярославской области и АО «Северная пригородная пассажирская компания» вручили памятные подарки жительнице Липовой Горы Кристине Зарумной. Она купила билет на утренний пригородный поезд № 6917/6918 Телищево — Филино. Кристина для поездок из Фрунзенского района Ярославля на работу в центр города предпочла электричку личному автомобилю. По словам пассажирки, поездки комфортные, надежные, позволяют добраться до места назначения быстро, минуя пробки на автодорогах.

Фото: Пресс-служба СЖД

«Совместно с правительством Ярославской области мы интегрируем электрички в маршрутную сеть Ярославля для большего разнообразия и удобства городского транспорта. Заволжский и Фрунзенский районы Ярославля активно застраиваются, в часы пик автодорогам необходима альтернатива, и мы назначили дополнительные поезда в это время. Видим, что число пассажиров растет. То, что мы сегодня отметили 50-тысячного пассажира — яркое тому доказательство. Мы готовы к обсуждению и дальнейшему развитию маршрутной сети»,— отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Напомним, городские электрички — часть совместного проекта Северной железной дороги, регионального правительства и компании-перевозчика АО «СППК» по интеграции пригородного железнодорожного транспорта в маршрутную сеть Ярославля и Ярославской области.

На первом этапе в 2024 году была пересмотрена маршрутная сеть, для удобства пассажиров пригородного движения, увеличено количество рейсов и улучшено расписание ряда поездов, организованы новые маршруты для связи районов области между собой и с соседними регионами.

Для развития железнодорожных пассажирских перевозок в черте Ярославля в январе 2025 года на все поездки в пригородных поездах в областном центре установлен единый городской тариф, равный стоимости проезда в общественном транспорте.

С 1 июля 2025 года к проходящим через Ярославль 39 пригородным поездам были добавлены еще 10 дополнительных, связавших Заволжский и Фрунзенский районы между собой и с центром города. В сентябре появился новый остановочный пункт Сокол во Фрунзенском районе. Ведется мониторинг перевозок ярославскими городскими электричками, рассматриваются возможности дальнейшего развития проекта.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»