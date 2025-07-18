Розничный оборот Екатеринбурга в первом полугодии составил 211,9 млрд рублей

В январе-мае 2025 года розничный товарооборот в Екатеринбурге составил 211,9 млрд руб., это 107% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил директор департамента экономики Алексей Прядеин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На заседании коллегии администрации города Алексей Прядеин рассказал, что объем отгруженных товаров крупных и средних промышленных предприятий увеличился на 18,9%, а обрабатывающих производств — на 23,4%. В целом оборот крупных и средних организаций вырос на 7,8% и составил 1,956 трлн руб., при этом лидером по отгрузке товара стала металлургическая отрасль.

В Екатеринбурге было открыто 13 557 вакансий — на одного безработного приходилось 9,7 предложений о работе. Увеличилось число работников профессиональной, научной и технической деятельности (120,2 %), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (112,6 %), строительства (110,4 %), обрабатывающих производств (106,6 %). Темп роста зарплаты составил 105,6% — по данным мэрии, работники крупных и средних организаций зарабатывают в среднем 109 тыс. руб.

Мэр Алексей Орлов подчеркнул, что все макроэкономические показатели города демонстрируют устойчивую положительную динамику. Однако реализация проектов должна сопровождаться комплексным развитием территорий (КРТ) и обновлением инфраструктуры.

Напомним, в июне Алексей Орлов в интервью «Ъ-Урал» сказал, что в Екатеринбургской агломерации сосредоточено более 60% инвестиций, около 70% розничного товарооборота и более 80% объемов вводимого жилья. В 14 городах агломерации проживает свыше 2,2 млн человек.

Ирина Пичурина