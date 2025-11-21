Арестованная за поджог вышек сотовой связи студентка заявила, что боялась угроз

Отправленная под стражу за поджог четырех вышек сотовой связи в Колпинском районе Петербурга 22-летняя уроженка Пскова Арина Лыкова заявила, что совершила противоправные действия, опасаясь угроз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили 21 ноября в региональном ГУ МВД, студентка 5-го курса одного из вузов города рассказала сотрудникам правопорядка, что совершила поджоги под влиянием анонимных кураторов, угрожавших ей уголовной ответственностью за якобы перевод денежных средств на финансирование украинских спецслужб.

В минувший вторник в полицию Петербурга поступило сразу четыре сообщения о возгорании вышек сотовой связи, расположенных на улицах Танкистов, Межевой и Понтонной в Колпино, а также на Тосненской улице в поселке Шушары. При проверке обстоятельств инцидента было установлено, что причиной возгорания всех четырех объектов сетевой инфраструктуры стал поджог.

По подозрению в совершении этого преступления полицейские и сотрудники ФСБ установили личность и задержали гражданку Лыкову. «Ъ Северо-Запад» писал, что суд арестовал ее на два месяца. Девушка проходит обвиняемой по ч.1 ст.281 УК РФ (диверсия).

Андрей Цедрик