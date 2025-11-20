Суд арестовал на два месяца петербурженку по обвинению в поджоге базовых станций

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной жительницы Арины Лыковой, подозреваемой по ч.1 ст.281 УК РФ (диверсия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, следствием было установлено, что в ночь на 18 ноября Лыкова, используя легковоспламеняющуюся жидкость, осуществила поджог распределительных щитов базовых станций оператора сотовой связи, находящихся близ Межевой улицы, Понтонного проезда, улицы Танкистов в Колпино, а также в районе Тосненской улицы в поселке Шушары. Указанные действия привели к повреждению базовых станций, отметили в пресс-службе судов.

Задержали Лыкову на следующий день. Против ходатайства следствия она не возражала. Суд отправил фигурантку под стражу на срок до 18 января.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал об уголовном деле в отношении 14-летнего школьника по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Подростка подозревают в поджоге электрической подстанции в Мурино.

Андрей Цедрик