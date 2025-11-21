При взрыве на химическом заводе в Пакистане погибли 18 человек

На химическом заводе в Пакистане произошел взрыв. Погибли 18 человек, в их числе четверо детей, сообщает местное издание SAMAA.

Десять пострадавших были доставлены в больницу, трое из них — в ожоговое отделение. Семь человек находятся в критическом состоянии.

Взрыв произошел на заводе по производству клея в районе Маликпур города Фейсалабад, после чего начался пожар. Огнем повреждены девять домов рядом с предприятием. По словам спасателей, ликвидация возгорания была затруднительна из-за наличия химикатов после взрыва. К тушению пожара были привлечены 15 пожарных автоцистерн.