ГУАД расторгло контракт на ремонт нижегородских дорог за 1,36 млрд рублей

Главное управление автодорог Нижегородской области (ГУАД) в ноябре 2025 года расторгло с ООО «Нижегородавтодор» контракт на ремонт дорог в Гагинском, Лукояновском и Большеболдинском округах. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Контракт стоимостью 1,36 млрд руб. включал ремонт 15 участков дорог в 2024-2026 годах. При обследовании двух этапов в Лукояновском округе заказчик выявил ряд нарушений. В том числе подрядчик не расчистил обочины от кустарника и не укрепил их, не установил знаки и не нанес разметку. Из-за нарушения условий в ГУАД решили расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего в рамках контракта подрядчик должен был отремонтировать более 80 км дорог.

С генподрядчиком ООО «Нижегородавтодор» расторгают уже не первый договор. В свою очередь субподрядные организации пытаются взыскать с него около 800 млн руб.

