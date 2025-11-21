Увеличение НДС с 20 до 22% в 2026 году может повлиять на деятельность 16,1 тыс. татарстанских предпринимателей. Госдума приняла данный законопроект в третьем чтении. Также в следующем году порог малого бизнеса для уплаты НДС снизится с 60 млн руб., в 2026 году он составит 20 млн руб., а к 2028 году — 10 млн руб. В зоне риска после поднятия налога окажутся компании, занимающиеся грузоперевозками, строительством и услугами развлечения. Власти Татарстана планируют освободить предпринимателей от штрафов на один год при работе с НДС по упрощенной системе. Опрошенные «Ъ Волга-Урал» представители бизнеса рассказали о планах поднять цены на свою продукцию, найти новые места для размещения и о проблемах с привлечением квалифицированных кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Повышение НДС отразится на работе 16,1 тысяч предпринимателей из Татарстана

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Повышение НДС отразится на работе 16,1 тысяч предпринимателей из Татарстана

Налоговые изменения в 2026 году затронут около 16,1 тыс. предпринимателей из Татарстана, которые работают по упрощенной системе налогообложения. «Ъ Волга-Урал» опросил представителей бизнеса республики о том, как закон отразится на их деятельности.

Ключевые налоговые изменения Госдума в третьем чтении приняла законопроект о повышении НДС с 1 января 2026 года до 22%. Согласно принятому законопроекту, мера позволит обеспечить дополнительные доходы для федерального бюджета в 2026–2028 годах на 4,4 трлн руб. При этом льготная ставка НДС 10% сохранится за социально значимыми товарами, среди которых есть продукты питания, лекарства, печатные издания, детская продукция и сельскохозяйственные животные. Изначально предлагалось, что для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения порог для уплаты НДС снизится с 60 млн до 10 млн руб. в год. Однако Госдума приняла закон о поэтапном снижении порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС. С 2026 года он составит 20 млн руб., с 2027 года — 15 млн руб., а с 2028 года — 10 млн руб.

Руководитель CEO компании ZURUS.TECH Роман Бабашкин рассказал, что налоговые изменения станут дополнительной нагрузкой по ведению бухгалтерии, а также приведут к росту цен на услуги организации.

«Мы вынуждены будем поднять цены на сумму НДС, чтобы сохранить прежний уровень маржинальности», — рассказал господин Бабашкин.

В ZURUS.TECH планируют отложить вопрос найма до больших проектов или снизить доходность и финансировать сотрудника из своей маржи. Из-за этого развитие бизнеса тормозится, так как найм сотрудника без гарантированного спроса с рынка становится слишком рискованным, считает Роман Бабашкин. Организация планирует анализировать спрос на свои услуги и исходя из этого формировать команды для оказания услуг. Инвестиции в бизнес из своего капитала сейчас точечные и направляются под конкретные проекты и задачи от заказчиков.

Руководитель строительной компании ModulCamp Азамат Булатов рассказал, что после налоговых изменений вырастут и услуги домостроения. При этом ранее часть строительных компаний могла осуществлять свою деятельность на УСН, закладывая в бизнес-модель 6% с дохода. Теперь организациям придется переложить НДС на покупателя, повысив цену, сообщил Азамат Булатов.

Предприниматель планирует искать варианты размещения производственных мощностей на территории промышленных парков, где будут предоставлять льготы на налоги. При этом Азамат Булатов допускает будущие сложности с набором кадров, так как рядом с промзонами проживает недостаточное число квалифицированных строителей.

«Придется находить кадры, готовые к переезду, что равно тому, что фонд оплаты труда вырастет и к нему добавятся расходы на размещение приезжих сотрудников», — рассказал предприниматель.

Руководитель юридической компании «Карамов и Партнеры», налоговый юрист Айрат Карамов рассказал, что в 2026 году значительнее всего вырастут цены на товары, получаемые через длинную цепь посредников, так как каждый этап производства будет добавлять новый процент налога сверху предыдущего. По итогу в длинных каналах производства из пяти предпринимателей, работающих по упрощенной схеме со ставкой НДС в 5%, итоговые цены могут вырасти до 30%, а при НДС в 7% — до 45%.

Юрист прогнозирует, что средний чек покупок будет понижаться, поскольку стоимости услуг растут, а доходы населения — нет. Представителям малого и среднего бизнеса это грозит снижением маржинальности и ускорением закрытий и банкротств. Господин Карамов считает, что в будущем значительная часть функций персонала в компаниях будет отдана на аутсорс, а многих работников будут оформлять по самозанятости для оптимизации нагрузки фонда оплаты труда. Также возможен отток кадров из малого бизнеса в более крупные организации, где процессы по выплате налогов уже налажены.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала, что Банк России оценивает вклад повышения НДС в инфляцию в пределах 0,8 процентных пункта. Рост налога может одновременно привести к краткосрочному повышению инфляции и к долгосрочному эффекту угнетения спроса, что впоследствии затормозит экономический рост. В начале 2026 года на бизнес также будут оказывать давление ослабление внутреннего спроса, рост просроченной задолженности по кредитам и адаптация нефтегазового сектора к новым санкциям, считает эксперт.

Больше всего повышение НДС скажется на отраслях, связанных с дорогостоящими товарами (автомобили, строительство, ритейл, услуги, развлечения), и на компаниях с низким уровнем маржинальности. Относительно защищенными могут стать экспортеры с нулевой ставкой НДС, производство и торговля социально значимыми товарами с льготной ставкой НДС в 10%.

В октябре 2025 года раис Татарстана Рустам Минниханов попросил заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина не штрафовать бизнес в первый год при работе с НДС по упрощенной системе. После этого глава Минэкономики республики Мидхат Шагиахметов рассказал, что в регионе планируют освободить предпринимателей от таких штрафов. На запрос «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе министерства не ответили.

