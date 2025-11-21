Банки призвали маркетплейсы делать скидки доступными для клиентов с любой картой

Главы «Сбера», ВТБ, Альфа-Банка, Т-Банка и Совкомбанка прокомментировали письмо, которое они накануне направили председателю Госдумы Вячеславу Володину. В кредитных организациях уточнили, что не выступают против скидок на маркетплейсах, но призывают расширить их аудиторию.

«Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты»,— утверждается в комментарии банков, который есть в распоряжении «Ъ». По их мнению, в заявлениях против инициативы маркетплейсы «манипулируют информацией в СМИ». Кредитные организации готовы к диалогу с маркетплейсами и регуляторами, чтобы решить вопрос о скидках.

Пять крупных банков пояснили свою позицию, после того, как в СМИ начали появляться обвинения со стороны маркетплейсов в несправедливой конкуренции. Против отмены скидок выступила глава Wildberries Татьяна Ким. Она назвала инициативу «циничным уничтожением конкурентов». По ее словам, сами банки открывают свои маркетплейсы, где выстраивают похожие программы лояльности с пессимизацией других средств оплаты.

Спор между банками и маркетплейсами обострился после заявления Германа Грефа 18 ноября о том, что онлайн-площадки недоплатили 1,5 трлн руб. налогов из-за системы скидок. На этом же заседании председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе должна оставаться неизменной вне зависимости от способа оплаты.

20 ноября главы пяти крупнейших банков направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Источник «Ъ» в одном из банков-подписантов письма говорил, что финансовые организации «в бешенстве» из-за практики скидок на маркетплейсах, зависящих от способа оплаты.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Скидкам выставили счет».