1,5 млрд рублей потратят в Удмуртии на подготовку к отопительному сезону

1,5 млрд руб. потратят на подготовку к отопительному сезону в Удмуртии в 2025 году, сообщил глава республики Александр Бречалов в рамках рабочего совещания с челенами правительства и руководителями муниципалитетов. Он поручил районным администрациям ускорить темпы освоения средств. Среди отстающих глава республики назвал Глазовский, Якшур-Бодьинский, Можгинский, Кезский и Каракулинский районы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Бречалов также поручил зампреду правительства региона Игорю Асабину и министру строительства Удмуртии Михаилу Баранову взять готовность соцучреждений и объектов ЖКХ к отопительному сезону к 1 сентября на личный контроль. К 15 сентября акты о готовности должны получить все потребители тепла. В пресс-службе главы и правительства региона подчеркнули, что сроки в этом году сдвигаться не будут.