Руинированный дом в центре Ярославля может стать гостиницей

В центре Ярославля на Советской улице, 50, исторический дом будет преобразован в гостиницу, сообщили в мэрии в ответ на вопрос жителя в социальных сетях. Здание много лет находится в руинированном состоянии: у него отсутствуют крыша и окна. Оно закрыто декоративным панно.

В мэрии разъяснили, что разработка проектной документации уже ведется, а работы могут начаться в 2026 году. Как уточняет Yarnews, здание находится в частной собственности. Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок площадью 1 тыс. кв. м предназначен для строительства многоквартирных домов.

Антон Голицын