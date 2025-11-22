Дни рождения
23 ноября исполняется 40 лет шестикратному олимпийскому чемпиону, рекордсмену, многократному абсолютному чемпиону мира и обладателю Кубка мира, заслуженному мастеру спорта РФ Виктору Ану
Виктор Ан
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Его поздравляет олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по шорт-треку, заслуженный мастер спорта РФ Семён Елистратов:
— Поздравляю тебя, Виктор — настоящую легенду мирового шорт-трека, с днем рождения! Хочется поблагодарить за большой толчок развития нашего вида спорта в России. Для меня тот опыт, который я получил вместе с тобой на тренировках и соревнованиях, в выступлениях за сборную России, бесценен, и он навсегда останется со мной! Желаю тебе удачи и новых побед в жизни!