23 ноября исполняется 40 лет шестикратному олимпийскому чемпиону, рекордсмену, многократному абсолютному чемпиону мира и обладателю Кубка мира, заслуженному мастеру спорта РФ Виктору Ану

Его поздравляет олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по шорт-треку, заслуженный мастер спорта РФ Семён Елистратов:

— Поздравляю тебя, Виктор — настоящую легенду мирового шорт-трека, с днем рождения! Хочется поблагодарить за большой толчок развития нашего вида спорта в России. Для меня тот опыт, который я получил вместе с тобой на тренировках и соревнованиях, в выступлениях за сборную России, бесценен, и он навсегда останется со мной! Желаю тебе удачи и новых побед в жизни!

