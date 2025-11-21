Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Центробанк исключил КПК «Содействие» из реестра кредитных кооперативов

Центральный Банк РФ 19 ноября принял решение об исключении КПК «Содействие» из реестра кредитных кооперативов. Как сообщили в КПК, возврат сбережений пайщикам будет производиться постепенно в течение 360 дней.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам председателя правления КПК «Содействие» Алексея Лашко, сейчас кооператив занят консолидацией резервного фонда и дохода от портфеля займов, при этом КПК имеет достаточно средств для расчета. «Это далеко не первая наша проверка. И мы всегда были в диалоге с регулятором. Проводили совещания раз в квартал, реагировали на все запросы. Летом 2025 года была очередная проверка со стороны ЦБ РФ. Регулятор выдал перечень замечаний. В ответ мы направили протокол разногласий и, как обычно, ожидали ответ. Реакции со стороны ЦБ РФ не последовало. А через три месяца ЦБ в одностороннем порядке просто удалил нас из реестра. Откровенно говоря, сами не ожидали — будем разбираться. Мы будем добиваться пересмотра решения»,— рассказал он.

Привлечение сбережений и принятие пополнений сбережений по действующим договорам прекращено, однако до 3 января включительно проценты по сбережениям будут начисляться в обычном порядке по ставке договора — действие оканчивающихся договоров продлевается до этой даты. С 4 января начисление процентов будет остановлено, и кооператив начнет расчеты со сберегателями. Как сообщили в «Содействии», все сбережения сразу вернуть нельзя по закону — выплаты должны осуществляться пропорционально размеру требований каждого пайщика в общем размере непогашенной задолженности. Первые выплаты по всем договорам поступят пайщикам 10-15 января, далее они будут осуществляться ежемесячно в 10-15 числах.

Сейчас КПК формирует график, когда и сколько денег от займов вернется в кооператив, чтобы предоставить пайщикам график возврата сбережений. До завершения расчетов будет приниматься только оплата от заемщиков, а выплаты в пользу иных контрагентов приостановлены.

В 2009 году у КПК «Содействие» появились подражатели в Каменске-Уральском (Свердловская область), создавшие финансовую пирамиду и внешне скопировавшие упаковку кооператива. В августе 2024 года суд города признал виновной Марину Погадаеву по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил ей девять лет колонии — потерпевшими по делу стали более тысячи человек, общий ущерб превысил 488 млн руб. К настоящему КПК «Содействие» у силовых ведомств или судов претензий не было.

Ирина Пичурина

