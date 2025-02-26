Вступил в силу приговор экс-председателю КПК «Содействие» за хищение 488 млн

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему председателю кредитного потребительского кооператива «Содействие» Марине Погадаевой, осужденной за мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-председатель Кредитного потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» Марина Погадаева (слева)

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Свердловской области Экс-председатель Кредитного потребительского кооператива Уральского региона «Содействие» Марина Погадаева (слева)

Фото: Пресс-служба прокуратуры по Свердловской области

По данным следствия, с 2009 по 2019 годы Марина Погадаева заключала с пайщиками договоры о передаче в кооператив личных сбережений с выплатой не менее 11% годовых, однако обязательства не были исполнены. Потерпевшими по делу стали более тысячи человек, общий ущерб превысил 488 млн руб.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского в августе 2024 года признал Марину Погадаеву виновной и назначил ей наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. и ограничением свободы на полтора года.

Приговор был обжалован осужденной и ее защитником, однако Свердловский областной суд оставил его без изменения по существу.

Полина Щуцкая