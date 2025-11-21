Еще одного бывшего топ-менеджера челябинского УИК-банка признали банкротом

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего члена правления ООО «УИК-Банк» (Челябинск, в 2012 году открыто конкурсное производство) Ирину Свинцову из-за долга более 666 млн руб. Решение принято 20 ноября по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В отношении Ирины Свинцовой суд ввел процедуру реализации имущества. В реестр кредиторов должницы включены требования банка в размере 666,8 млн руб.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее суд привлек Ирину Свинцову, а также председателя совета директоров УИК-Банка Максима Хмелева, председателя правления Светлану Колпакову и члена правления Марину Шумилову к субсидиарной ответственности в размере 666,8 млн руб.

Банкротами по заявлениям Агентства страхования вкладов уже признаны Светлана Колпакова и Максим Хмелев.