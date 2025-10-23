Кредиты аукнулись субсидиаркой

Бывшие члены правления и совета директоров основанного в Челябинске и обанкротившегося Уральского инновационного коммерческого банка „Уралинкомбанк“ не смогли оспорить решение о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 666,8 млн руб. Ранее апелляционный суд увеличил сумму солидарного взыскания с четырех человек в 13 раз по заявлению Агентства по страхованию вкладов. «УИК-Банк» проходит через процедуру банкротства с 2012 года. Бывших главу совета директоров Максима Хмелева и исполняющую обязанности председателя правления банка Марину Шумилову в 2020 году осудили условно за растрату.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решение нижестоящей инстанции об увеличении размера субсидиарной ответственности четырех бывших топ-менеджеров обанкроченного ООО «Уральский инновационный коммерческий банк „Уралинком­банк“» («УИК-Банк», Челябинск). Апелляционный суд увеличил сумму с 50,2 млн до 666,8 млн руб., сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Кассация рассмотрела жалобы 22 октября. «Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— отмечено в картотеке арбитражных дел.

Жалобы на решение Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2025 года подали двое из четырех ответчиков — бывшая исполняющая обязанности председателя правления Марина Шумилова и экс-глава совета директоров Максим Хмелев. В октябре 2024 года Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и обязал их, а также бывших председателя правления Светлану Колпакову и члена правления Ирину Свинцову расплатиться по долгам организации.

Согласно материалам дела, еще в 2016 году агентство просило привлечь к субсидиарной ответственности шесть бывших руководителей «УИК-банка» на общую сумму 407,4 млн руб. Двух лиц исключили из разбирательства, а рассмотрение заявления приостановили до окончательного расчета с кредиторами и решений по другим спорам, связанным с формированием реес­тра требований. В 2022 году АСВ потребовало возобновить рассмотрение вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности. В судебных документах фигурировала уже другая сумма взыскания — более 764,3 млн руб. В октябре прошлого года арбитражный суд региона удовлетворил заявление конкурсного управляющего, но снизил сумму ответственности до 50,2 млн руб.

Первая инстанция установила, что ответчики в 2010–2011 годах одобрили 46 сделок по выдаче многомиллионных кредитов физическим и юридическим лицам, которые фактически были не способны исполнить обязательства. При этом, по данным суда, контролирующие должника лица прилагали усилия для преодоления кризиса в банке.

Агентство по страхованию вкладов не согласилось с суммой взыскания и обжаловало решение в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. По мнению конкурсного управляющего, решение суда об уменьшении размера субсидиарной ответственности на 94% противоречит ранее установленным обстоятельствам по делу.

Суды пришли к выводу, что «УИК-банк» выдавал кредиты заинтересованным по отношению к организации лицам. «Кредитные досье по некоторым заемщикам не содержат актов проверок залогового имущества и документов, позволяющих оценить их финансовое положение, а также сведений о предшествующем и последующем залоге. Такие нарушения носили систематический характер. Выданные Банком России предписания должником в полном объеме не исполнены, план совета директоров по финансовому оздоровлению банка не реализован и не привел к положительному результату»,— говорится в постановлении апелляционного суда.

Согласно материалам дела, общая сумма долгов «УИК-банка» составляла 843,2 млн руб., из которой 623,6 млн руб.— это требования Агентства по страхованию вкладов, права на которые перешли ему в результате выплат страхового возмещения вкладчикам. Из реестра исключили 113,4 млн руб., предъявленных Михаилом Хмелевым, а также аффилированными с должником и контролирующими его лицами компаниями «РСУ 24», «Управление промышленных поставок», «Оптима», «Артиз» и «Бетон 444».

Пересчитав сумму взыскания, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции и увеличил размер субсидиарной ответственности в 13 раз, до 666,8 млн руб.

ООО «Уральский инновационный коммерческий банк „Уралинкомбанк“» было зарегистрировано в Челябинске в 1990 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром организации является Леонид Базеров. В 2003–2010 годах в состав акционеров банка входил Алексей Багаряков, который в 2008–2011 годах был депутатом Госдумы РФ. В 2011 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию. Причиной стало не­исполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, недостоверные отчеты, неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

«УИК-банк» проходит через процедуру конкурсного производства с 2012 года. Заявление о признании компании банкротом подало главное управление Центробанка РФ по Челябинской области.

В УМВД РФ по Челябинску в 2012 году по обращению Банка России возбудили уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Чем завершилось расследование, полиция не сообщала. Но в 2020 году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал экс-главу совета директоров «УИК-банка» Михаила Хмелева и бывшую и.о. председателя правления Марину Шумилову виновными в растрате 94,1 млн руб. организованной группой с помощью предоставления кредитов компаниям, заведомо неспособным их погасить. Михаилу Хмелеву назначили четыре года и четыре месяца условного лишения свободы, Марине Шумиловой — четыре года условно. Подозреваемой также была экс-председатель правления банка Светлана Колпакова, но в отношении нее дело прекратили в связи с истечением сроков исковой давности.

Ольга Воробьева