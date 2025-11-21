На защиту путепроводов, мостов и эстакад Татарстана выделят 65,6 млн рублей

В Татарстане на защиту объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства выделят 65,6 млн руб. из федерального бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Средства распределены на два периода: 33,9 млн руб. направят на выполнение работ с декабря 2025 по ноябрь 2026 и еще 31,6 млн руб. на работы с декабря 2026 по декабрь 2027 года.

В работы исполнителя входят обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, недопущение провоза запрещенных предметов и веществ и осуществление постоянного видеонаблюдения. Кроме того, необходимо вести журнал передачи органам МВД и ФСБ выявленных нарушителей и изъятых запрещенных предметов.

Места оказания услуг включают путепроводы, мосты и эстакады на трассе Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном, а также подъезд к аэропорту «Казань». Общая протяженность охраняемых объектов составляет 1134,8 км.

Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», которое отвечает за содержание, ремонт и эксплуатацию федеральных дорог в Татарстане и соседних регионах.

Ранее сообщалось, что в мае на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области в результате взрыва на пассажирский поезд рухнул автомобильный мост. В результате погибли семь человек.

Анна Кайдалова