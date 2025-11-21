Материал о мере пресечения замглавы Ревды отправили на новое рассмотрение

Свердловский областной суд отменил постановление Первоуральского городского суда о заключении под стражу вице-мэра Ревды (Свердловская область) Юлии Анциферовой, сообщили в пресс-службе судов региона.

Решение было принято после заслушивания выступления обвиняемой и ее адвоката — в апелляции он назвал постановление незаконным и необоснованным, попросив его отменить. Материал заново пересмотрят в суде Первоуральска в новом составе со стадии судебного разбирательства. Юлия Анциферова останется под стражей до 12 декабря.

Напомним, замглавы Ревды обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере). По мнению следствия, она получила взятку на сумму свыше 150 тыс. руб. за предварительное согласование предоставления в собственность земельных участков, а также за содействие в получении постановлений городской администрации о предварительном согласовании предоставления в пользование за плату земельных участков. 6 ноября суд Первоуральска постановил поместить Юлию Анциферову в СИЗО до 4 января 2026 года.

Ирина Пичурина