Замглавы Ревды арестовали по обвинению во взятке в крупном размере

Первоуральский городской суд отправил вице-мэра Ревды (Свердловская область) Юлию Анциферову в СИЗО до 4 января 2026 года. Ее обвиняют по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере), сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Заключение под стражу прокурор в суде обосновал тем, что обвиняемой вменяют совершение особо тяжкого преступления. «Кроме того, она может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на лиц, её изобличающих, скрыться от органов следствия и суда»,— добавили в ведомстве.

Юлию Анциферову уже задерживали по подозрению в совершении коррупционного преступления в феврале 2025 года. Это происходило на фоне ареста мэра Дегтярска Вадима Пильникова по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В администрации Ревды Юлия Анциферова курировала вопросы имущества и земельных отношений.

Анна Капустина