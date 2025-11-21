В Иркутской области задержаны семь поездов после схода с рельсов вагонов с углем

На Восточно-Сибирской железной дороге, где ночью сошли с рельсов вагоны с углем и локомотив, приостановлено движение семи пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД в Telegram-канале.

Задерживаются поезда: № 1 Владивосток — Москва, № 2 Москва — Владивосток, № 9 Владивосток — Москва, № 69 Чита — Москва, № 137 Иркутск — Абакан, № 57 Иркутск — Красноярск, № 147 Иркутск — Тайшет. Максимальное время опоздания — девять часов, указано в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на 21 ноября на станции «Облепиха» Иркутской области опрокинулись девять вагонов с углем. Причиной аварии, по данным СКР, стал посторонний предмет, который ремонтники оставили на рельсах.

В ВСЖД ранее сообщили «Ъ», что разрушены около 150 м железнодорожного полотна, ущерб инфраструктуре оценивается в 1 млн руб. Пострадавших нет.

Сейчас на месте ЧП проводятся работы по восстановлению поврежденной опоры и контактной сети. Задействованы около 300 работников магистрали, два восстановительных поезда и другая спецтехника, отметили в ВСЖД.