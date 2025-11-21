В Приангарье сошли с рельсов девять вагонов с углем

Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту схода вагонов с углем и локомотива на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД). Как сообщает пресс-служба ведомства, дело расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации ж/д транспорта).

По предварительным данным, в ночь на 22 ноября на станции «Облепиха» ВСЖД произошел сход и опрокидывание девяти вагонов с углем и локомотива. Причиной стал посторонний предмет, который «сотрудники, ремонтировавшие пути», оставили на рельсах.

Как сообщили «Ъ» в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушены около 150 метров железнодорожного полотна, ущерб инфраструктуре оценивается в 1 млн руб.

По информации пресс-службы ВСЖД, в настоящее время задержаны пять пассажирских поездов: №9 Владивосток — Москва; №69 Чита — Москва; №137 Иркутск — Абакан; №57 Иркутск — Красноярск; №147 Иркутск — Тайшет. Кроме того, отменено пригородное сообщение между Тайшетом и Нижнеудинском.

Администрация Нижнеудинского района Иркутской области организовала доставку в Тайшет 69 пассажиров поездов № 9 и №69.

Влад Никифоров