Минобороны Британии начало отслеживать океанографическое судно РФ «Янтарь»

Великобритания усилила контроль за российским океанографическим судном «Янтарь», которое, по словам министра обороны Джона Хилли, было замечено вблизи внутренних вод страны к северу от Шотландии. Замминистра обороны Алистер Карнс в парламенте объявил о том, что британские военнослужащие установят постоянное слежение за судном и не позволят ему беспрепятственно выполнять миссию. Его слова приводит Sky News.

Для наблюдения за «Янтарем» привлечены истребители, фрегат и подводная лодка королевских военно-морских сил. По убеждению британской стороны, судно занимается картографированием подводных кабелей связи и, возможно, использует лазерные лучи против самолетов военно-воздушных сил Великобритании.

Посольство России в Лондоне назвало обвинения в адрес «Янтаря» необоснованными и призвало британские власти воздержаться от деструктивных шагов, способных обострить ситуацию.

«Янтарь» — исследовательское судно, основная задача которого заключается в изучении глубоководных районов мирового океана, работе с глубоководными аппаратами, а также проведении поисково-спасательных операций и обследовании морского дна. Входит в проект 22010 «Крюйс».