Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны Британии начало отслеживать океанографическое судно РФ «Янтарь»

Великобритания усилила контроль за российским океанографическим судном «Янтарь», которое, по словам министра обороны Джона Хилли, было замечено вблизи внутренних вод страны к северу от Шотландии. Замминистра обороны Алистер Карнс в парламенте объявил о том, что британские военнослужащие установят постоянное слежение за судном и не позволят ему беспрепятственно выполнять миссию. Его слова приводит Sky News.

Для наблюдения за «Янтарем» привлечены истребители, фрегат и подводная лодка королевских военно-морских сил. По убеждению британской стороны, судно занимается картографированием подводных кабелей связи и, возможно, использует лазерные лучи против самолетов военно-воздушных сил Великобритании.

Посольство России в Лондоне назвало обвинения в адрес «Янтаря» необоснованными и призвало британские власти воздержаться от деструктивных шагов, способных обострить ситуацию.

«Янтарь» — исследовательское судно, основная задача которого заключается в изучении глубоководных районов мирового океана, работе с глубоководными аппаратами, а также проведении поисково-спасательных операций и обследовании морского дна. Входит в проект 22010 «Крюйс».

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все