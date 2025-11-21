Александр Овечкин сделал хет-трик в матче против «Монреаля»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Его команда одержала выездную победу со счетом 8:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

Овечкин отличился в большинстве и равных составах, а затем поразил пустые ворота. Также нападающий отметился результативной передачей. Всего в этом сезоне он набрал 20 (10 голов+10 пасов) очков.

Капитан «Вашингтона» вошел в топ-10 лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 1643 (907+736) очка в 1512 матчах. Александр Овечкин опередил завершившего карьеру в 2009 году канадского форварда Джо Сакика, в активе которого 1641 (625+1 016) очко в 1378 играх.

В составе «Вашингтона» дубли сделали Этен Фрэнк и Сонни Милано, одну шайбу забросил Джейкоб Чикран. У «Монреаля» голы забили Брендан Галлахер, Джо Велено, Ник Сузуки и Майк Мэтисон. Российский нападающий Иван Демидов отличился результативной передачей.

«Вашингтон», набравший 24 очка в 21 матче, занимает пятое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Монреаль» с 23 очками по итогам 20 встреч располагается на шестой строке Атлантического дивизиона.

Таисия Орлова