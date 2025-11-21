С начала года на Ямале задержаны 72 наркокурьера

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с начала 2025 года задержали и возбудили уголовные дела в отношении 72 наркокурьеров. Как сообщил департамент региональной безопасности ЯНАО, среди них — четверо несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у курьеров более 15 кг наркотиков. Департамент призывает сообщить по «горячей линии» о случаях изготовления, склонения к потреблению или сбыте запрещенных веществ.

Напомним, летом в Новом Уренгое (ЯНАО) в суд передали уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Дагестана, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Ирина Пичурина