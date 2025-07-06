В ЯНАО будут судить жителя Дагестана за попытку сбыть наркотики

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в суд передано уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Дагестана, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, сообщили в окружном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2025 года он принял предложение распространять наркотики в Новом Уренгое и Губкинском. В мае в Новом Уренгое он забрал из тайника запрещенные вещества, чтобы сбыть их, однако задуманное довести не сумел, так как его задержали сотрудники полиции.

Жителю Дагестана предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Он находится под стражей.

Мария Шараева