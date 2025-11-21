В новом году обновят фасад дома на улице Ленина в Ижевске

В следующем году начнется обновление фасада дома на ул. Ленина, 17, сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на главу города Дмитрия Чистякова.

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Это самый длинный дом из “сталинской” архитектуры. По сути это три дома, которые сливаются в один. Общая длина фасада со стороны ул. Ленина — более 300 м. В следующем году начнется его обновление»,— говорится в сообщении.

Работы по обновлению фасада станут частью комплексного проекта по благоустройству ул. Ленина, где уже проведен ремонт проезжей части и тротуаров, а также высажены деревья и кустарники в декоративные вазоны.

Отмечается, что в 2026 году планируется обновить фасады 29 домов в центральном квадрате Ижевска, включая здания на улицах Пушкинская, Ленина, Коммунаров и Удмуртская.

Анастасия Лопатина