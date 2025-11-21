Цементный завод в КЧР отказался от перехода на сокращенный график

Предприятие по производству цемента «Цемрос» отказался от перехода завода в Карачаево-Черкесии на четырехдневную рабочую неделю. Предприятие продолжает функционировать в обычном режиме, пишет «РБК-Кавказ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: с официального сайта «Цемрос»

В августе стало известно о намерениях организации ввести сокращенный график с 1 октября до завершения 2025 года. Руководство рассматривало такой шаг как временную антикризисную меру. По словам представителей компании, предприятиям удалось найти внутренние резервы для сохранения действующего режима работы и адаптироваться к кризису в строительной отрасли.

Ранее «Ъ» писал, что крупнейший в России производитель цемента «Цемрос» начал развивать собственную розницу. Компания откроет шесть магазинов для прямой продажи потребителям. Решение призвано повысить результаты в условиях падения потребления цемента в России на 8–10% из-за снижения темпов жилищного строительства.

Константин Соловьев