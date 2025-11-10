Александр Ситов: Санкт-Петербург может стать хабом для разработок в области защиты данных

IT-компании Петербурга показывают сейчас максимальный рост. На наш город приходится около 18% от совокупного оборота всех российских производителей софта (350 млрд рублей). Если обычный бизнес Северной столицы — это 8–10% от всей России, то в IT-решениях на экспорт мы опережаем даже Москву.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Александр Ситов

Наш город находится в топе российских регионов не только по уровню развития IT-бизнеса, но и по количеству сотрудников, расположенных в удаленных центрах разработки. Чтобы быть ближе к крупным заказчикам, петербургские IT-компании открывают офисы в других регионах и даже за рубежом. По состоянию на 2024 год во внешних офисах было сосредоточено почти 4 тыс. IT-специалистов.

Перспективным направлением является экспорт AI-решений для сельского хозяйства, что соответствует глобальному тренду на автоматизацию аграрного сектора. Пример удачного трансфера: одна из петербургских компаний в IT-сфере при нашей поддержке заключила соглашение с Департаментом цифрового развития сельского хозяйства Королевства Марокко по реализации пилотного проекта об использовании спутников и ИИ для развития сельскохозяйственных геосервисов.

Наши разработчики участвуют в международных проектах, таких как создание цифровых двойников для портов Туркменистана или внедрение блокчейн-технологий в аграрный сектор Узбекистана, внедрение платформ «умный город» и «безопасный город» для Киргизии. Пилотные проекты в странах Центральной Азии демонстрируют востребованность петербургских IT-решений, особенно в сфере цифровизации госуправления.

Сейчас прошла международная выставка информационных технологий GITEX Global 2025 в ОАЭ. Там было представлено 11 наших компаний. Это ключевые партнеры и вендоры в области информационной безопасности, которые были представлены на нашем стенде, они заключили на выставке предварительные контракты.

Каждый раз мы расширяем эту деятельность. Скоро будет проходить выставка в Индии, где мы видим востребованность наших IT-решений. В медицине есть пример: индийские нейрохирурги применили технологию ИИ от петербургского разработчика. Компания «Меджитал», резидент «Технопарка Санкт-Петербург», протестировала навигационную систему для хирургии на базе технологий дополненной реальности в специализированном госпитале Ченнае в Индии. Инженерное решение компании относится к новейшей области компьютерных AR-технологий для использования в хирургии.

Конкурентными преимуществами нашей страны в части IT всегда были креативность, ум программистов, и возможность эти идеи максимально быстро реализовать. За три года беспрецедентных санкций мы совершили прорыв.

Наши IT-компании создали достаточно большое количество наборов своих IT-решений, которые позволяют управлять заводами, CRM-системой и различными типами оборудования. И как раз это мы сейчас транслируем в дружественные страны, потому что эти решения уникальны и хороши, они санкционно независимы. Они не будут подвержены экономическим или каким-то другим рискам.

Россия готова предоставлять комплексные решения, в первую очередь, в различных сферах промышленности и народного хозяйства. Сейчас мы все уже апробировали на крупных производствах.

В чем еще мы сильны, так это в информационной безопасности, потому что количество атак на наши предприятия, на нашу систему было беспрецедентно высоким. От этого давления появился отчасти вынужденный, но позитивный эффект.

Сейчас мы активно конкурируем с Китаем и Америкой. Несмотря на то, что в Индии или в КНР программистов больше, наши программные решения зачастую лучше, более отточены и уже апробированы, в том числе и в рамках импортозамещения.

Петербург достаточно давно, еще до того, как это стало трендом или возникло санкционное давление, шагнул в популяризацию промышленных профессий, в развитие инженерных классов школ. Сейчас наша практика транслируется на всю Российскую Федерацию. Поэтому наш задел по кадрам, конечно же, больше, чем по всей стране. Хотя дефицит кадров в определенных отраслях еще присутствует, но как раз инженерные классы, связка специальных образовательных учреждений с вузами города, с промышленными предприятиями, постоянно расширяющаяся коллаборация — это практически новый большой раздел нашей новой промышленной политики, это говорит о том, что мы с этой проблемой знакомы и решаем ее с помощью более ранней подготовки кадров. Даже в школах ребята фактически уже изготавливают какую-то часть продукции, которую завод покупает и использует ее в рамках своей текущей деятельности.

Санкт-Петербург, обладая сильным научно-производственным кластером, может стать хабом для разработки решений в области защиты данных и управления цепочками поставок. Например, если бы наши компании участвовали в проектах по кибербезопасности для банков Казахстана или в создании облачных платформ для логистических компаний ОАЭ, сектор мог бы расти дополнительно на 7–10% ежегодно.

IT-сектор за счет относительно низкой капиталоемкости имеет больше шансов выйти на внешние рынки. Для развития технологического предпринимательства в городе будет запущен инновационно-технологический центр «Невская дельта». По своей сути «Невская дельта» — это большой технопарк. Здесь соединятся интересы вузов, города, а также различных федеральных проектов. Именно такая коллаборация позволит выстроить цепочки для превращения стартовой идеи в промышленную модель. Уникальность нашего ИНТЦ в том, что он будет обладать большим потенциалом развития в том числе, крупных промышленных производств. На базе инновационного центра планируется развитие передовых научно-технологических направлений.