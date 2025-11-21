WSJ: Украина скорректировала план США по урегулированию

Украина изменила один из ключевых пунктов мирного плана по урегулированию конфликта, разрабатываемого США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Изначально документ содержал пункт о проведении аудита всей международной помощи, поступающей в Украину. Как уточняют WSJ, это было необходимо для выявления возможных коррупционных схем в стране.

Однако в опубликованной в СМИ версии плана этот пункт заменен на положение о предоставлении «полной амнистии за действия, совершенные во время войны», которое распространяется на обе стороны конфликта.

Накануне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал список из 28 пунктов, которые касаются условий заключения мира на Украине. По его словам, это и есть новый план президента США Дональда Трампа. В документе содержатся положения о территориальных вопросах, безопасности Украины и ее восстановлении, а также смягчении санкций в отношении России.

Axios называет перечень «черновиком», а не финальной версией документа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ранее говорила, что США разрабатывают мирный план совместно с Россией и Украиной. По данным Financial Times, Вашингтон рассчитывает, что Киев подпишет соглашение до 27 ноября, после чего документ будет передан в Москву.