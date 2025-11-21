На Петроградской стороне ночью сгорел автомобиль премиальной марки Rolls-Royce
Автомобильный пожар произошел в ночь на 21 ноября в Петроградском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Вытегорский переулок, дом 1, поступил на пульт дежурного в 01:11, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прибывшие на место пожарные выяснили, что в припаркованном легковом автомобиле марки Rolls-Royce происходило горение моторного отсека и салона.
С огнем удалось справиться в 02:21 силами десяти спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.
