На Петроградской стороне ночью сгорел автомобиль премиальной марки Rolls-Royce

Автомобильный пожар произошел в ночь на 21 ноября в Петроградском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Вытегорский переулок, дом 1, поступил на пульт дежурного в 01:11, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в припаркованном легковом автомобиле марки Rolls-Royce происходило горение моторного отсека и салона.

С огнем удалось справиться в 02:21 силами десяти спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Андрей Цедрик