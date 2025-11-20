Неразделенная любовь могла стать причиной поджога автомобиля на Лесном проспекте

В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля на Лесном проспекте. Информация об инциденте у дома 8 поступила в правоохранительные органы 23 октября в 03:38, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Прибывший на место происшествия наряд полиции обнаружил во дворе дома частично выгоревший автомобиль «Богдан-2110». Возгорание оперативно локализовали, пострадавших нет.

По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Днем 19 ноября по подозрению в совершении этого преступления на Заставской улице был задержан 20-летний местный житель. По предварительным данным, мотивом могла стать неразделенная любовь. Подробности случившегося полиция уточняет.

Андрей Цедрик