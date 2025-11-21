В ХМАО отремонтировали 317,8 км дорог в 2025 году

В 2025 году в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) отремонтировали 214 дорожных объектов общей протяженностью 317,8 км, что на 34% больше прошлогодних показателей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук после встречи с председателем правительства России Маратом Хуснуллиным в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Марат Хуснуллин и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

На встрече обсудили планы по ремонту и реконструкции федеральных трасс в Югре. Марат Хуснуллин поддержал инициативу по приведению в нормативное состояние автодороги Р-404 «Тюмень — Тобольск — Сургут — Ханты-Мансийск».

Поддержка федерального правительства на строительство открытого в этом году моста через Обь в Сургуте составила более 8,5 млрд руб. за 2025 год. «В части дальнейших планов по реализации крупных инфраструктурных проектов доложил о ходе разработки проектной документации мостового перехода через Обь в Октябрьском районе. Это стратегически важный объект, который соединит сразу несколько регионов и обеспечит транспортную доступность двух арктических муниципалитетов Югры»,— сообщил господин Кухарук.

Ранее делегация региона во главе с губернатором Русланом Кухаруком призвала сенаторов Совета федерации (СФ) выделить средства на возведение моста через Обь в Октябрьском районе за 69,9 млрд руб.

Ирина Пичурина