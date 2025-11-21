Росавиация и Минтранс проведут совещание с грузовыми авиакомпаниями

Росавиация и Министерство транспорта проведут совещание с грузовыми авиаперевозчиками из-за проблем, связанных с воздушным флотом.

«Совместно с Минтрансом планируем провести совещание с грузоперевозчиками. Та проблематика, которую они на сегодня испытывают, связана с воздушными судами»,— сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с ТАСС.

Ранее российские грузовые авиакомпании сообщали об угрозе остановки самолетов и ухода с рынка в ближайшие три года из-за устаревания парка, дефицита персонала и запчастей, очередей на ремонт и неравной конкуренции с иностранными авиакомпаниями.

