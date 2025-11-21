Глава Свердловской области переназначил трех министров

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил новых членов правительства региона, сообщили в областном департаменте информационной политики. Они приступают к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня — с 21 ноября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Глава региона назначил следующих руководителей — все они ранее уже возглавляли областные министерства:

Денис Мамонтов — министр природных ресурсов Свердловской области;

Леонид Рапопорт — министр физической культуры и спорта Свердловской области;

Светлана Тренихина — министр образования Свердловской области.

Ранее заксобрание Свердловской области согласовало кандидатуру Андрея Злоказова на должность министра социальной политики, которую он занимает на протяжении 13 лет. Его переназначение единогласно поддержали все 44 депутата, присутствующие на заседании.

Ирина Пичурина