Власти Челябинской области хотят привлечь кредитные линии еще на 23 млрд рублей

Министерство финансов Челябинской области объявило аукционы для привлечения 23 возобновляемых кредитных линий суммарным объемом 22,8 млрд руб., указано на портале госзакупок. Линии предназначены для частичного покрытия дефицита регионального бюджета или погашения долговые обязательств.

Заказчик намерен открыть 22 кредитные линии объемом 1 млрд руб. каждая и одну на сумму 780 млн руб. Срок займов — один год с периодом выборки с 22 декабря 2025 года по 19 февраля 2026 года. Ставка плавающая, ее размер не указан. Начальная максимальная цена контрактов по крупным кредитным линиям составляет 198,25 млн руб., по линии на 780 млн руб. — 154,65 млн руб.

Принять участие можно до 28 ноября, итоги подведут 2 декабря.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, депутаты регионального заксобрания 20 ноября приняли бюджет области на 2026 год в первом чтении. Дефицит казны составил 60,5 млрд руб., увеличившись к этому году на 67%.

В октябре министерство финансов Челябинской области заключило 20 контрактов с ПАО «Сбербанк» и один с АО «АКБ „Новикомбанк“» на открытие кредитных линий общим объемом 31 млрд руб. для частичного погашения бюджетного дефицита. Процентная ставка за пользование заемными средствами по разным договорам составляет от 18,9 до 20,3% годовых.

Виталина Ярховска