В Екатеринбурге к концу года откроется движение по улице Любви

До конца года в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга откроется новая улица Любви, сообщили в городской администрации. Она находится между улицей Счастливая и бульваром Золотистым.

Длина новой улицы составляет 524 м, а ширина варьируется от 12 до 16 м. Дорога будет четырехполосной, с тротуарами площадью 9 тыс. кв. м, шириной 3 м и велодорожками. На улице планируют высадить около 120 деревьев и 12,5 тыс. кустарников. Площадь газонов превысит 1,7 тыс. кв. м. Вдоль дороги смонтируют освещение, а также установят 96 опор для дополнительного освещения у тротуаров.

В завершающей стадии работ дорожники нанесут разметку, установят дорожные знаки, светофоры и два остановочных комплекса.

Напомним, в Екатеринбурге с 20 ноября по 23 ноября перекроют движение по улице Мира от Первомайской до Ботанической из-за аварии на сетях «Водоканала». В связи с этим изменится схема движения троллейбусов №25, №32, №36 и автобуса №70.

Ирина Пичурина