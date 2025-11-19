В Екатеринбурге на три дня изменится движение трех троллейбусов и автобуса

В Екатеринбурге с 20 ноября по 23 ноября перекроют движение по улицы Мира от Первомайской до Ботанической из-за аварии на сетях «Водоканала», сообщили в мэрии. В связи с этим изменится схема движения троллейбусов №25, №32, №36, и автобуса №70.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать с 10:00 20 ноября до 10:00 23 ноября. Общественный транспорт будет следовать по следующим маршрутам:

Троллейбус № 25: ст. Ботаническая - ул. Родонитовая - ул. Крестинского - ул. Шварца - ул. Белинского - ул. Малышева - ул. Мира - ул. Первомайская - ул. Студенческая - ул. Академическая - ст. Академическая - ул. Комсомольская - ул. Первомайская - ул. Мира - ул. Малышева - ул. Р.Люксембург - ул. Декабристов - ул. Чапаева - ул. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Шварца - ул. Крестинского - ул. Родонитовая - ст. Ботаническая.

Троллейбус № 32 : ст. Коммунистическая - ул. Бакинских комиссаров - пр. Космонавтов - ул. Челюскинцев - ул. Я.Свердлова - ул. К. Либкнехта - Центральная гостиница - ул. Малышева - ул. Мира - ул. Первомайская - ул. Студенческая - ул. Академическая - ст. Академическая - ул. Комсомольская - ул. Д.Зверева - ул. Сулимова - ул. Смазчиков - пр. Космонавтов - ул. Бакинских комиссаров - ст. Коммунистическая.

Троллейбус № 36 : ст. Химмаш - ул. Инженерная- ул. Грибоедова - ул. Щербакова - ул. Белинского - ул. Малышева - ул. Мира - ул. Первомайская - ул. Студенческая - ул. Академическая - ст. Академическая - ул. Комсомольская - ул. Первомайская - ул. Мира - ул. Малышева - ул. Р.Люксембург - ул. Декабристов - ул. Чапаева - ул. Фрунзе - ул. Белинского - ул. Щербакова - ул. Грибоедова - ул. Инженерная - ст. Химмаш

Автобус № 70 будет следовать от остановки «ТЦ Парк Хаус» по улицам: ул. Cулимова - ул. Комсомольская - ул. Первомайская - ул. Мира, далее по маршруту.

Полина Бабинцева