Президент Ирана предложил перенести столицу из Тегерана из-за засухи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у страны «больше нет выбора» и столицу необходимо перенести из Тегерана. По его словам, город не сможет продолжать существовать из-за серьезных экологических проблем.

«Когда мы говорим, что земля оседает на 30 сантиметров каждый день, это означает катастрофу»,— сказал господин Пезешкиан (цитата по Iran International). Он также призвал чиновников работать сообща, иначе, по его словам, Иран ждет «мрачное будущее».

Отдельно Масуд Пезешкиан указал на сокращение запасов воды. «Защита окружающей среды — это не шутка. Игнорировать ее — значит подписывать себе приговор»,— заключил президент Ирана.

Последние пять лет в Иране фиксируется устойчивое снижение количества осадков. В 2025 году засуха в стране стала сильнейшей за несколько десятилетий. В начале ноября Al Jazeera писала, что в течение двух недель Тегеран может остаться без доступа к питьевой воде. Масуд Пезешкиан допускал эвакуацию 15 млн жителей столицы.